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FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 11 Aralık 2020 18:05
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FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.B. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 38 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespiti ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, Y.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Y.B. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Y.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı
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