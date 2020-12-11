Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Önce tartıştığı kadını öldürdü ardından kendini vurdu
Mamak ilçesinde tartıştığı Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan (49), hayatına son verdi.
|11 Aralık 2020 18:08
|+Aa- Yazdır
Mamak ilçesinde tartıştığı Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan (49), hayatına son verdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak Şahap Gürler Mahallesi 1219'a sokağa gelen Muzaffer Ercan ile yanındaki Rasime G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rasime G'yi silahla vuran Muzaffer Ercan, aynı silahla yaşamına da son verdi.
Rasime G. ile Muzaffer Ercan'ın cesetleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
11 Aralık 2020 18:51
|Hırsızlar kapısını kırarak girdikleri okula zarar verdi
11 Aralık 2020 18:20
|Dünyada bir gün bile geçiremedi! Doğduğu gün annesi sokağa terk etti
11 Aralık 2020 16:52
|Korona hastaların bulunduğu yoğun bakım servisinde yangın çıktı
11 Aralık 2020 16:11
|Sabancı ailesinde miras davası: Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir
11 Aralık 2020 15:34
|Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
11 Aralık 2020 15:30
|Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
11 Aralık 2020 15:01
|Belediye Başkanı'nın şikayetçi olduğu 'şantaj ve darp' davasında tahliye
11 Aralık 2020 14:45
|Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı
11 Aralık 2020 14:23
|1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren kadın hakkında 2 yıla kadar hapis istendi
11 Aralık 2020 13:38