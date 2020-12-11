Hırsızlar kapısını kırarak girdikleri okula zarar verdi
|11 Aralık 2020 18:20
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Van'ın Erciş ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, kapısını kırarak girdikleri okulda televizyon ve gıda malzemeleri çaldı, okula zarar verdi.
İlçenin Latifiye Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İmam Hatip Orta Okulunda hırsızlık olayı yaşandı.
Demir kapıları kırarak okula giren hırsızlar, okulun 5 güvenlik kamerası, 4 bilgisayar ve kayıt cihazlarını tahrip etti.
Sınıf kapılarını da kıran hırsızlar, okulun pansiyon bölümündeki depodan gıda malzemeleri ve 3 televizyonu alarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Okul müdürü Cemal Aslan, AA muhabirine, olayın gece saatlerinde yaşandığını söyledi.
Hırsızların okula büyük zarar verdiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:
"Okulumuza ve pansiyon binamıza hırsızlar girmiş. Gıda ambarımızı, sınıfları ve öğretmen odasını tahrip etmişler. Televizyonları çalıp, kayıt cihazlarını kırmışlar. 5 demir ve 6 ahşap kapıyı kullanamaz hale getirmişler. Okula büyük zarar vermişler. Bir eğitim yuvasına böyle düşmanca zarar vermek çok üzücü. Polis ekipleri çalışma başlattı. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar."
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