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Avusturya, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağını aykırı buldu

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
 11 Aralık 2020 18:30
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Avusturya, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağını aykırı buldu

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
Anadolu Ajansı
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