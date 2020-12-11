Avusturya, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağını aykırı buldu
Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
|11 Aralık 2020 18:30
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