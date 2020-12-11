Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|11 Aralık 2020 18:36
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,99, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,35 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, avro da yüzde 0,35 artarak 9,4970 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa rekorlarına bugün de devam etti
11 Aralık 2020 18:29
|Çeyrek altın günü 752 TL'den tamamladı
11 Aralık 2020 17:47
|Yaptırım haberiyle yükselen dolar haftayı 7,83 TL'den kapattı
11 Aralık 2020 17:43
|Altın, teşvik paketini bekliyor
11 Aralık 2020 09:21
|Borsa günü yeniden rekorlarla tamamladı
10 Aralık 2020 18:30
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Aralık 2020 17:45
|Dolar günü yükselişle kapattı
10 Aralık 2020 17:41
|Merkez Bankası rezervleri 2 milyar dolar arttı
10 Aralık 2020 14:56
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
09 Aralık 2020 18:31
|Çeyrek altın 755 TL'ye düştü
09 Aralık 2020 17:41