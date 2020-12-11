Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
|11 Aralık 2020 18:42
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye-AB ilişkileri bölgemizin huzur ve istikrarı için stratejik bir öneme sahip. Bugüne kadar pozitif gündem için her türlü iyi niyeti gösterdik. AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz."
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