Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim"
|11 Aralık 2020 18:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayısının 979 bine ulaştığını belirterek, uygulamaya destek çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından KADES uygulamasının indirilme sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
KADES uygulamasının indirilme sayısının 979 bin olduğunu bildiren Soylu, "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim." ifadelerini kullandı.
Soylu, uygulamanın indirilebileceği, "https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades" ile "https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerini de paylaştı.
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