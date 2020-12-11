Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|11 Aralık 2020 19:06
|+Aa- Yazdır
Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TFF Başkanı Özdemir koronavirüsü yendi
11 Aralık 2020 15:45
|PFDK'ya sevk edilen başkan, takımının maçını vinçte izledi
10 Aralık 2020 14:46
|Samsunspor'un acı kaybı!
10 Aralık 2020 10:46
|PSG'ye yenilen Başakşehir Avrupa'ya veda etti
09 Aralık 2020 22:37
|Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
09 Aralık 2020 19:22
|UEFA, PSG - Başakşehir maçına müfettiş atadı!
09 Aralık 2020 15:59
|Başakşehir: Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur
09 Aralık 2020 15:30
|Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama
09 Aralık 2020 14:15
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek mesajı
09 Aralık 2020 07:46
|Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
09 Aralık 2020 00:19