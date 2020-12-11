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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

İki ilimizde bazı yerleşim yerleri koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
 11 Aralık 2020 19:13
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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

BALIKESİR

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Deliktaş Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının saat 21.00'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 86 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince farklı mahallelerdeki 86 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Memurlar.Net
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