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Bakan Soylu'dan tedavi gören vatandaşa 'konuşma cihazı' hediyesi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, gırtlak kanseri tedavisi gören Hasan Ruhsaran (52), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medya üzerinden elektronik konuşma cihazı istedi. İsteğe yanıt veren Bakan Soylu, kaymakamlık aracılığı ile Ruhsaran'ın konuşma cihazı gönderdi.
 11 Aralık 2020 20:50
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Bakan Soylu'dan tedavi gören vatandaşa 'konuşma cihazı' hediyesi

Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde yaşayan ve taş duvar ustalığı yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Hasan Ruhsarana, gırtlak kanseri tanısı konuldu. Tedavisinin ardından rahat konuşamayan Ruhsaran, elektronik cihaza ihtiyaç duydu. Hastalığından dolayı çalışamayan ve maddi açıdan da zor durumda olan Ruhsaran, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan yardım istedi. Bakan Soylu da bunun üzerine Yusufeli Kaymakamlığına talimat verdi. Kaymakamlık tarafından temine dilen cihaz, Ruhsaran'a ulaştırıldı. Ruhsaran, duygularını kağıda yazarak Bakan Soylu ve ilgililere teşekkür etti.

'ARTIK RAHAT RAHAT KONUŞABİLECEĞİM'

Bakan Soylu'ya teşekkür eden Ruhsaran, "Bakanımız, sesimi duydu ve derdime çare oldu. Artık rahat rahat konuşabileceğim, sağlığıma kavuşacağım. Allah devlete zeval vermesin. Başta Bakan Soylu olmak üzere ilgilenen kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi
DHA
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