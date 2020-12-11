3 yerinden bıçakla yaralandı, 'Bıçağın üstüne düştüm" dedi
|11 Aralık 2020 20:58
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Aksaray'da sırtından ve bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralanan genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, gencin "Bıçağın üzerine düştüm" demesi herkesi şaşırttı.
Olay, Hamidiye Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan ve üzeri kanlı bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı E.B'ye (16), ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içerisinde yaptı. Ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç burada basın mensuplarının "Nasıl oldu" sorusuna ağlayarak, "Bıçağın üstüne düştüm. Kendimi kötü hissediyorum. 1 yerimde yara var 1 yerimde ağabey 1 yerimde var. Öleceğim. Belimde bıçak vardı. Bıçağın üstüne düştüm" diyerek polis ve sağlıkçıları şaşırttı. Sırtından, sol bacağı ve baldırından bıçakla yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gencin bıçaklandığı ve olayı sakladığı düşünülerek polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.
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