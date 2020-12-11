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'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı

CHP'ye TBMM'de danışmanlık yapan Armağan Öztürk sosyal medya hesabındaN yaptığı paylaşımla CHP'nin "federalizmi" savunması gerektiğini ifade etti. Öztürk, "Kürt sorunu ancak böyle çözülür" ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine Öztürk, kendisini göreve getiren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan tarafından görevden alındı.
 11 Aralık 2020 20:57
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'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı

CHP'ye TBMM'de danışmanlık yapan Armağan Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin "federalizmi" savunması gerektiğini ifade etti. Öztürk, "Kürt sorunu ancak böyle çözülür" ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine Öztürk, kendisini göreve getiren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan tarafından görevden alındı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 8 Ekim tarihinde resmi danışmanlık görevine getirdiği Armağan Öztürk'ün görevden alındığına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı "TBMM'de kısa süredir danışmanım olarak ekibimde görev alan Armağan Öztürk'ün gündeme yansıyan düşüncelerini şahsım ve partim adına kabul etmem asla mümkün değildir. Fikir ve düşünde uyuşmazlığı sebebiyle kendisinin görevine son verdiğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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