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HSK'dan üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili iddialara açıklama

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın sosyal medya üzerinden üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili paylaşımlarına Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan açıklama geldi.
 11 Aralık 2020 21:10
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HSK'dan üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili iddialara açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

HSK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün sosyal medyada, "üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikayet dilekçesinin HSK'ye iletildiğinin" ifade edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı
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