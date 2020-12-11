İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
|11 Aralık 2020 22:29
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Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildiği öğrenildi.
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