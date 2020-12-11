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Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını belirtti.
 11 Aralık 2020 22:33
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Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını belirtti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede Irak'taki FETÖ okullarına değinildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak Eğitim Bakanı Duleymi'ye, FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye'de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, geniş üniversite burs imkanı sunan Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım."
Anadolu Ajansı
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