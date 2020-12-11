1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyonu aştı.
 11 Aralık 2020 22:37
+Aa- Yazdır
71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 71 milyon 168 bin 90'a yükseldi.

ABD, 16 milyon 137 bin 40 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 826 bin 31 ile Hindistan, 6 milyon 794 bin 910 ile Brezilya, 2 milyon 597 bin 711 ile Rusya, 2 milyon 351 bin 372 ile Fransa, 1 milyon 809 bin 455 ile İngiltere, 1 milyon 805 bin 873 ile İtalya, 1 milyon 780 bin 673 ile Türkiye, 1 milyon 741 bin 439 ile İspanya, 1 milyon 482 bin 216 ile Arjantin, 1 milyon 399 bin 911 ile Kolombiya ve 1 milyon 290 bin 135 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 597 bin 48 kişi yaşamını yitirdi, 49 milyon 412 bin 357 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama
11 Aralık 2020 22:43		 ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı kabul etti
11 Aralık 2020 21:32
Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetti
11 Aralık 2020 18:30		 İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı
11 Aralık 2020 08:37
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam
10 Aralık 2020 19:14		 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı
10 Aralık 2020 18:04
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
10 Aralık 2020 15:57		 Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?
10 Aralık 2020 13:33
NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi
10 Aralık 2020 13:30		 Rus aşısını olanlarda, antikor gelişen de var gelişmeyen de
10 Aralık 2020 12:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Vakaların arttığı ilde Validen öğretmenler ve öğrencilere çağrı22:46 - ABB şirketi ANFA'nın yönetim kurulu başkanı vefat etti22:43 - DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama22:39 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü22:37 - 71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması22:33 - Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
22:29 - İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı22:19 - Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde koronadan hayatını kaybetti22:06 - 'Hiçbir baraj aktif fay hattı üzerinde yer almıyor'21:54 - İki Süper Lig takımında yeni koronavirüs vakaları tespit edildi21:47 - SGK'dan SMA ilacı açıklaması: Aracısız ve ücretsiz veriliyor21:32 - ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı kabul etti
21:23 - Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar21:17 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:10 - HSK'dan üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili iddialara açıklama21:00 - PKK mayın döşedi FETÖ'cü yarbay seyretti. Bir mühendis şehit oldu20:58 - 3 yerinden bıçakla yaralandı, 'Bıçağın üstüne düştüm" dedi
20:57 - 'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam, aşı için kuyruğa girerdim
Erdoğan: 14 günlük kısıtlama diye bir şey gündemimizde yok
Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Twitter'da taciz iddiası ölüm getirdi: Yazar İbrahim Çolak intihar etti
Yaptırım haberiyle yükselen dolar haftayı 7,83 TL'den kapattı
Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
şu anda dinlenen türkü 3
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 4
Yunanistanın tarihi eserlerini kiraya vermesi kararı 2
maske izi 2
erzurum 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 2
hakan boyav 1
kedi 4
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam