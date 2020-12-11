ABB şirketi ANFA'nın yönetim kurulu başkanı vefat etti
ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
|11 Aralık 2020 22:46
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İYİ Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı ve ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş Koronavirüs sebebiyle vefat vefat etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağiralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.
Koronavirüs sebebiyle vefat eden @iyiparti Altındağ Belediye Başkan Adayımız ve ANFA Yönetim Kurulu Başkanı, güzel insan Hasan Yalçıntaşa Allahtan rahmet diliyorum.Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) December 11, 2020
Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun.
Allah mekanını cennet eylesin. pic.twitter.com/xQfsp3qJ8S
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