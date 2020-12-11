1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakaların arttığı ilde Validen öğretmenler ve öğrencilere çağrı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da son zamanlarda artan vaka sayılarının ardından öğretmen ve öğrencilere seslenerek, akraba ziyaretleri yapılmaması konusunda çevrelerine uyarıda bulunmalarını istedi.
 11 Aralık 2020 22:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da son zamanlarda artan vaka sayılarının ardından öğretmen ve öğrencilere seslenerek, akraba ziyaretleri yapılmaması konusunda çevrelerine uyarıda bulunmalarını istedi.

Korona virüsü vaka sayılarının en çok artan illerinden biri olan Samsun'da Vali Dağlı, videolu bir mesaj yayınlayarak, öğretmen ve öğrencilere seslendi. Akraba ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan Dağlı, öğretmen ve öğrencilerden bu konuda destek istedi.

Öğretmen ve öğrencilere seslenen Dağlı, şunları söyledi:

"Salgın sürecinde ülkemizin uzaktan eğitimde sağladığı başarı, dünyanın takdirini toplamaktadır. Bu takdir sizedir. Eylül ayında kademeli olarak eğitime başladığımız günlerde, okulları pandemi sürecinde en güvenilir yerler yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca vefa sosyal destek gruplarında görev alan öğretmenlerimizin çabaları, kıymetli büyüklerimizin gönlünde yer etmiştir. Şimdi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bir görev daha düşüyor; ilimizde son günlerde yaşanan vaka artışının önüne geçebilmek için, lütfen ailenizi ve çevrenizi eş, dost, akraba ziyareti yapmamaları ve işleri yoksa evden çıkmamaları konusunda uyaralım. İnşallah okullarımız yine açılacak ve özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, daha çok dikkat, daha çok tedbir zamanı. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vatandaşlar yollara akın etti: Kısıtlama öncesi kilit kavşakta trafik yoğunluğu
11 Aralık 2020 20:30		 İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
11 Aralık 2020 19:00
İstanbul'da su alarmı! Bazı barajlardan su alınamıyor
11 Aralık 2020 18:17		 Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede
11 Aralık 2020 17:49
Belediye faturaları kısa mesajla gönderdi, 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı
11 Aralık 2020 16:48		 Bu belediye şehit yakınlarına mezar yeri indirimi yapacak
11 Aralık 2020 16:05
Ankara Büyükşehir, doğalgazla çalışan 254 otobüs alacak
10 Aralık 2020 17:25		 Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
10 Aralık 2020 16:56
Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit
10 Aralık 2020 16:01		 Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
10 Aralık 2020 15:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:35 - Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:21 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü00:18 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu00:16 - 'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'00:06 - Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
00:02 - Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi00:02 - 12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı23:34 - Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız23:16 - CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı22:51 - Vakaların arttığı ilde Validen öğretmenler ve öğrencilere çağrı
22:46 - ABB şirketi ANFA'nın yönetim kurulu başkanı vefat etti22:43 - DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama22:39 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü22:37 - 71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması22:33 - Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
22:29 - İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
vücut misti 7
ulaşgkc 2
mehmet cengiz'in 47 milyon dolarlık jet alması 5
şu anda dinlenen türkü 3
harf yerine rakam kullanmak 1
borussia mönchengladbach 1
atalanta 1
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 4
maske izi 2
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam