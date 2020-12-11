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CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Makine sektöründe 1,7 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdık" dedi.
 11 Aralık 2020 23:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmelerine katıldı

"DÜNYA, YAKIN TARİHTE BENZERİNİ YAŞAMADIĞI KÜRESEL BİR KRİZ DÖNEMİNDEN GEÇİYOR"

Konuşmasında pandemi sürecine dikkat çeken Bakan Varank, "Salgın; insan sağlığına olan etkilerinin yanında, çöken üretim ve tüketim kanallarıyla ülkelerin ekonomik dengelerini alt üst etti. Uluslararası kuruluşlar; küresel büyüme, ticaret ve doğrudan yatırımlarda son 60 yılın en ciddi daralmasını bekliyor. Tüm dünyada başta turizm olmak üzere, hizmetler sektörünün durumu ortada. Olağanüstü zamanlardan geçtiğimizin altını çiziyorum. Peki, umut ışığı yok mu? Elbette var. Aşı ve tedavi konusunda başarıya ulaşan her adım, aslında çok hızlı bir küresel toparlanmayı da beraberinde getirecek" dedi.

"MUHALEFET VEKİLLERİ BU FABRİKALARI GÖRMEK İSTEMİYOR"

Normalleşme adımlarının da etkisiyle, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu performansta sevindirici olan taraf, yatırımlardaki yüzde 22,5'lik artış. Makine ve teçhizatta yüzde 23,5'lik bir büyüme görüyoruz. İnşaat yatırımlarındaysa; yüzde 14,7'lik bir artış var. Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar yavaşlamaya işaret etse de yatırımlar cephesinde hız kesilmediğini görüyoruz. Sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi, sanayi sicile kaydolarak üretime geçti. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor.

Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenemedikleri gerçek tablo işte bu. Son 2 senede, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını, Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini, bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte, ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal fabrikasının, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat attım."

"İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNDE BU SENE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Makine sektöründe 1,7 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdıklarını kaydeden Bakan Varank, "Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. Sadece son 3 aylık süreçte, bugüne kadar ülkemizde üretilemeyen sıvı paslanmaz çelik ve külçe çinkoda ilk ürünleri elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Gemi inşa sektörümüz, tam elektrikli ve hibrit gemiler başta olmak üzere, dünyada oluşabilecek tüm talepleri karşılayabilecek yetkinliğe kavuştu" dedi.
Memurlar.Net
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