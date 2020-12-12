12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları.
|12 Aralık 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Kaymakamlığı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katılacak.
(Manisa/11.15/12.00/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve ülkede artan İslamofobiye karşı protestolar düzenlenecek.
(Paris)
2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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