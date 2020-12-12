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12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları.
 12 Aralık 2020 00:02
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12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Kaymakamlığı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katılacak.

(Manisa/11.15/12.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve ülkede artan İslamofobiye karşı protestolar düzenlenecek.

(Paris)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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