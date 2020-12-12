Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Türkiye Şeker Fabrikaları, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, 1500 adayın beklediği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
|12 Aralık 2020 00:02
|+Aa- Yazdır
Memurlar.net'te, 8 Aralık 2020 tarihinde, Türkiye Şeker Fabrikalarının yaptığı ve 1500 adayın katıldığı personel alımına dair sözlü sınav sonuçlarının açıklanmadığına dikkat çekilmişti.
Haberde "306 kişinin işe alınacağı sözlü sınav sonuçları üzerinden 4 ayı geçmesine rağmen açıklanmadı. Umutlu bekleyişler iş arayan adaylar için tükenmek üzere. Sözlü sınava giren adaylar, sonuçlar daha ne kadar bekletileceğini merak ediyor" denilmişti.
Bu haber sonrasında, Türkiye Şeker Fabrikaları, 1500 adayın beklediği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
11 Aralık 2020 15:49
|Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
10 Aralık 2020 10:01
|Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
10 Aralık 2020 00:07
|Üniversite 4-B ilanına adayların 'özgeçmişini' şart olarak yazdı!
09 Aralık 2020 15:50
|Boş kalan 119 ASDEP kadrosu için tercih alınacak
08 Aralık 2020 14:59
|Türkiye Şeker Fabrikaları, 1500 adayı daha kaç gün bekletecek?
08 Aralık 2020 14:10
|Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
08 Aralık 2020 10:25
|8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
08 Aralık 2020 09:42
|Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
08 Aralık 2020 00:03
|Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
07 Aralık 2020 00:04