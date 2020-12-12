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Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı

Türkiye Şeker Fabrikaları, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, 1500 adayın beklediği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
 12 Aralık 2020 00:02
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Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı

Memurlar.net'te, 8 Aralık 2020 tarihinde, Türkiye Şeker Fabrikalarının yaptığı ve 1500 adayın katıldığı personel alımına dair sözlü sınav sonuçlarının açıklanmadığına dikkat çekilmişti.

Haberde "306 kişinin işe alınacağı sözlü sınav sonuçları üzerinden 4 ayı geçmesine rağmen açıklanmadı. Umutlu bekleyişler iş arayan adaylar için tükenmek üzere. Sözlü sınava giren adaylar, sonuçlar daha ne kadar bekletileceğini merak ediyor" denilmişti.

Bu haber sonrasında, Türkiye Şeker Fabrikaları, 1500 adayın beklediği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar için tıklayınız.
Memurlar.Net
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