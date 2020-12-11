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Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayıs, haziran aylarında ülkemizdeki e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasında 3 bin 761 KOBİ'mizin e-ticaretle tanıştığını vurgulamak isterim" dedi.
 11 Aralık 2020 23:34
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Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayıs, haziran aylarında ülkemizdeki e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasında 3 bin 761 KOBİ'mizin e-ticaretle tanıştığını vurgulamak isterim" dedi.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı konuşmada, "İhracatta, Orta Vadeli Programı 2020 yıl hedefimizi yakalayacağımızı hatta biraz da geçeceğimizi öngörüyoruz. IMF'ye göre 2020 yılında dünya ihracatının yüzde 11,7 azalması öngörülürken ülkemizdeki ihracat düşüşü bu oranın altında kalacaktır. İlk 11 ayda 23,1 milyar dolarlık altın ithalatımız söz konusu. Bir sermaye aracı olarak altını dış ticaretimizden ayrıştırdığımızda bu yıl ithalatın yüzde 3,6 düştüğünü, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğini vurgulamak gerekir. Geçtiğimiz yıl, toplam küresel ihracattan aldığımız binde 9,6'lık pay bugüne kadar Türkiye'nin, küresel ihracat pazarından aldığı en yüksek paydır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise verisi açıklanan ülkeler itibarıyla toplam ihracattan aldığımız payın ilk defa yüzde 1'i geçerek yüzde 1,04 düzeyine çıktığı görülmektedir" dedi.

Bakan Pekcan, pandemi sürecinde devreye alınan bir diğer yenilikçi uygulamanın sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar olduğunu belirterek, "Mayıs ayında Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Bu karar doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarımızca düzenlenen sanal ticaret heyeti ve sanal fuarları Bakanlık olarak destekledik. İhracatçılarımız pandemi koşullarında dahi ürünlerini yurt dışına tanıtmaya ve pazarlamaya devam ettiler. Pandemi döneminde, bugüne kadar, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiş, firmalarımızın yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapması sağlanmıştır. Bugüne kadar düzenlenen 8 adet sanal fuarda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşılmış olup ilaveten hizmetler sektöründe 5 adet sanal fuar yaklaşık 32 bin katılımcıyla tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin e-ticaret olduğunu kaydeden Pekcan, "Bu yıl hizmete açtığımız ve 'eticaret.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilen E-Ticaret Bilgi Platformu'yla ülkemizde e-ticaretle ilgili gelişmelerin ve resmi verilerin takip edileceği bir bilgi platformunu kurduk. Ülkemizde e-ticaret verilerini buradan paylaşmaya başladık. Aynı zamanda, çok önemli bir online eğitim ortamı olan E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki eğitimlerden bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişi faydalanmıştır. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve e-ticarete güven damgası çerçevesinde uygulamalarımız devam etmektedir. Mayıs, haziran aylarında ülkemizdeki e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasında 3 bin 761 KOBİ'mizin e-ticaretle tanıştığını vurgulamak isterim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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