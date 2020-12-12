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'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'

Fahrettin Koca: İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde %30, Ankara'da ise %40, günlük vakada düşüş oldu
 12 Aralık 2020 00:16
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'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin vali, il sağlık müdürü, ve halk sağlığı başkanlarıyla görüştü. Görüşmeyi Twitter'dan duyuran Koca şu ifadeleri kullandı:

"Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.

İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ'DE %30, ANKARA'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72."
Memurlar.Net
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