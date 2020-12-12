'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Fahrettin Koca: İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde %30, Ankara'da ise %40, günlük vakada düşüş oldu
|12 Aralık 2020 00:16
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin vali, il sağlık müdürü, ve halk sağlığı başkanlarıyla görüştü. Görüşmeyi Twitter'dan duyuran Koca şu ifadeleri kullandı:
"Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.
İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ'DE %30, ANKARA'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Aralık 2020 00:22
|ABB şirketi ANFA'nın yönetim kurulu başkanı vefat etti
11 Aralık 2020 22:46
|Bakan Soylu'dan tedavi gören vatandaşa 'konuşma cihazı' hediyesi
11 Aralık 2020 20:50
|Prof. Memişoğlu: İstanbul'da yayılımı kontrol altına aldık
11 Aralık 2020 20:47
|Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
11 Aralık 2020 19:43
|Bakan Soylu'dan KADES uygulamasına destek çağrısı
11 Aralık 2020 18:45
|Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
11 Aralık 2020 17:56
|HES kodunu plaka yapıp boynuna astı
11 Aralık 2020 17:20
|Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı
11 Aralık 2020 16:42
|Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
11 Aralık 2020 16:32