1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden gözaltına alınan 278 şüphelinin 116'sı tutuklandı.
 12 Aralık 2020 00:18
+Aa- Yazdır
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden gözaltına alınan 278 şüphelinin 116'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 8 Aralık'ta operasyon düzenlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda gözaltına alınan 278 şüpheliden 41'i emniyetteki ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel işleyiş ve mensupları hakkında faydalı nitelikte beyanda bulundukları değerlendirilerek serbest bırakıldı.

2 şüpheli sonradan değişen delil durumuna göre, 1 şüpheli mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanıp tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 234 şüpheliden 116'sı tutuklandı.

118 şüpheli adli kontrol tedbirinin yeterli görülmesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve diğer nedenlerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı sayısı 60 olarak belirtildi.

10 şüpheli hakkında Covid-19 tespiti, 2'si hakkında diğer sağlık nedenleri, 2'si hakkında operasyonun hemen öncesi işlem gördüklerinden gözaltı kararları iptal edilirken, 12 şüphelinin firari durumda olduğu, firari şüphelilerden 3'ünün yurtdışında bulunduğu belirtildi.

- Olay

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 278 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
11 Aralık 2020 22:33		 PKK mayın döşedi FETÖ'cü yarbay seyretti. Bir mühendis şehit oldu
11 Aralık 2020 21:00
FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis
11 Aralık 2020 18:05		 HDP vekil, şüphelinin telefonunu el çabukluğuyla aldı
11 Aralık 2020 13:20
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
11 Aralık 2020 12:34		 Terör saldırısı faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi
11 Aralık 2020 10:31
FETÖ ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi
11 Aralık 2020 09:18		 Yasağa rağmen yapılan düğün kötü bitti! Gelin gözyaşlarına boğuldu
11 Aralık 2020 09:06
TVF: Sisal Şans döneminde kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı
11 Aralık 2020 08:41		 Adalet Bakanlığı mahrem yapılanma operasyonu: 10 gözaltı
11 Aralık 2020 08:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:35 - Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:21 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü00:18 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu00:16 - 'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'00:06 - Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
00:02 - Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi00:02 - 12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı23:34 - Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız23:16 - CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı22:51 - Vakaların arttığı ilde Validen öğretmenler ve öğrencilere çağrı
22:46 - ABB şirketi ANFA'nın yönetim kurulu başkanı vefat etti22:43 - DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama22:39 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü22:37 - 71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması22:33 - Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
22:29 - İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyanetin yağmur duası yapması 9
2020'de en çok yapılan aramalar 2
erzurum 1
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 3
ulaşgkc 2
Uzaylıların rengi 4
mehmet cengiz'in 47 milyon dolarlık jet alması 5
pfizer biontech aşısı 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 2
hakan boyav 1
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam