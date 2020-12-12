Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
|12 Aralık 2020 00:21
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.
İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür
12 Aralık 2020 00:35
|12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020 00:02
|Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız
11 Aralık 2020 23:34
|CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı
11 Aralık 2020 23:16
|İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
11 Aralık 2020 22:29
|'Hiçbir baraj aktif fay hattı üzerinde yer almıyor'
11 Aralık 2020 22:06
|'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı
11 Aralık 2020 20:57
|Bakan Pekcan: Türkiye yüksek büyüme ile yoluna devam edecek
11 Aralık 2020 20:55
|Bahçeli'den 'HDP kapatılsın' çıkışı
11 Aralık 2020 18:56
|Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz
11 Aralık 2020 18:42