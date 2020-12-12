1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.
 12 Aralık 2020 00:21
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür
12 Aralık 2020 00:35		 12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020 00:02
Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız
11 Aralık 2020 23:34		 CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı
11 Aralık 2020 23:16
İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
11 Aralık 2020 22:29		 'Hiçbir baraj aktif fay hattı üzerinde yer almıyor'
11 Aralık 2020 22:06
'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı
11 Aralık 2020 20:57		 Bakan Pekcan: Türkiye yüksek büyüme ile yoluna devam edecek
11 Aralık 2020 20:55
Bahçeli'den 'HDP kapatılsın' çıkışı
11 Aralık 2020 18:56		 Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz
11 Aralık 2020 18:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:35 - Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:21 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü00:18 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu00:16 - 'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'00:06 - Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
00:02 - Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi00:02 - 12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı23:34 - Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız23:16 - CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı22:51 - Vakaların arttığı ilde Validen öğretmenler ve öğrencilere çağrı
22:46 - ABB şirketi ANFA'nın yönetim kurulu başkanı vefat etti22:43 - DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama22:39 - Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü22:37 - 71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması22:33 - Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
22:29 - İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1
sosyolog Dr.Mahmut Karaman 1
yumurta fiyatları 4
Space X roketi 2
özel aracında maske takmama cezası 1
Uzaylıların rengi 4
vasati kırk çöp 2
KADES 1
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 3
ülkede giderek herşeyin pahalanması 3
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alacak
Avanos Öğretmenevi 4 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak- İlan güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam