Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
|12 Aralık 2020 00:57
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mouynes'le telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Mouynes'i kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür
12 Aralık 2020 00:35
|Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020 00:21
|12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020 00:02
|Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız
11 Aralık 2020 23:34
|CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı
11 Aralık 2020 23:16
|İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
11 Aralık 2020 22:29
|'Hiçbir baraj aktif fay hattı üzerinde yer almıyor'
11 Aralık 2020 22:06
|'Federalizm' savunan CHP'li danışman görevden alındı
11 Aralık 2020 20:57
|Bakan Pekcan: Türkiye yüksek büyüme ile yoluna devam edecek
11 Aralık 2020 20:55
|Bahçeli'den 'HDP kapatılsın' çıkışı
11 Aralık 2020 18:56