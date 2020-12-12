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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
 12 Aralık 2020 00:57
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mouynes'le telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Mouynes'i kutladı.
Anadolu Ajansı
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