Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası
|12 Aralık 2020 01:23
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 289 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 19 bin 147 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 6, maske takma kuralına uymayan 149 kişi ve 3 işletme sahibine, yasaklanan yerlerde sigara içen 39, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 70 kişi ile belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 3 işletmenin sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 işletmeciye ve yolcu kısıtlaması kuralına uymayan bir sürücüye para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.
Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde 1363 araç kontrol edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|43 ilin geçiş noktasında 'HES kodu' denetimi
12 Aralık 2020 02:00
|SGK'dan SMA ilacı açıklaması: Aracısız ve ücretsiz veriliyor
11 Aralık 2020 21:47
|Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
11 Aralık 2020 21:17
|HSK'dan üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili iddialara açıklama
11 Aralık 2020 21:10
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
11 Aralık 2020 19:13
|İçişleri Bakanlığından kısıtlamayı hatırlatıcı açıklama
11 Aralık 2020 18:24
|Sağlıkta PDC'ler güncellendi
11 Aralık 2020 17:44
|Jandarma planlı izinleri durdurdu
11 Aralık 2020 15:11
|İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!
11 Aralık 2020 15:11
|Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
11 Aralık 2020 14:33