43 ilin geçiş noktasında 'HES kodu' denetimi
|12 Aralık 2020 02:00
|+Aa- Yazdır
43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" diye adlandırılan Kırıkkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden yolcu ve sürücülerin "HES kodu" kontrolleri yapıldı.
43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" diye adlandırılan Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında toplu taşıma araçları ile şehirlerarası seyahat eden yolcu ve sürücülerin "HES kodu" ve "GBT" denetimi gerçekleştirdi.
Ülke genelinde uygulamaya konulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin farklı alanlarında uygulama noktası oluşturan polis, seyahat izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası
12 Aralık 2020 01:23
|SGK'dan SMA ilacı açıklaması: Aracısız ve ücretsiz veriliyor
11 Aralık 2020 21:47
|Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
11 Aralık 2020 21:17
|HSK'dan üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili iddialara açıklama
11 Aralık 2020 21:10
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
11 Aralık 2020 19:13
|İçişleri Bakanlığından kısıtlamayı hatırlatıcı açıklama
11 Aralık 2020 18:24
|Sağlıkta PDC'ler güncellendi
11 Aralık 2020 17:44
|Jandarma planlı izinleri durdurdu
11 Aralık 2020 15:11
|İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!
11 Aralık 2020 15:11
|Bir belediye, çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
11 Aralık 2020 14:33