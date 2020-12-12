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Belediyede sahte imza vakası

CHP'li yeni Başkan Muammer Keskin, ilçedeki 5 otoparkı 2023'e kadar işletme hakkı bulunan Monarch şirketinden devretmesini istedi. Şirket bu talebi reddetti. Belediye bu kez kaymakamlığa, Yol A.Ş. Genel Müdürü A. Ercan Şenolur imzasıyla, "Sözleşme yok, şirket işgalci" yazısı gönderip zorla tahliye talep etti. Ancak Şenolur imzanın kendisine ait olmadığını belirterek belediyeye dava açtı.
 12 Aralık 2020 06:15
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Belediyede sahte imza vakası



Şişli Belediyesi skandal bir sahtecilik iddiasıyla gündemde. Belediyenin daha önce 2023 yılına kadar sözleşme ile kiraya verdiği 5 otoparkı, sahte belge ilgi tahliye ettirmeye çalıştığı iddia ediliyor. İddiaya göre Şişli Belediyesi'nin iştiraki Kent Yol A.Ş. 9 yıl önce ilçe sınırları içerisindeki 5 otoparkı sözleşme ile Monarch Otel Peyzaj İnşaat Şirketi'ne kiraladı. Şirket taahhütlerini yerine getirdiği için sözleşme yenilendi. Son sözleşmede şirketin bahse konu 5 otoparkı 2023 yılına kadar işletmesi imza altına alındı.

KAYMAKAMA ŞİKAYET ETTİLER
Ancak, 31 Mart seçimlerinde seçilen CHP'li yeni Başkan Muammer Keskin, seçimlerden bir süre sonra şirket yetkilisini makamına çağırarak otoparkları tahliye etmesini istedi. Şirket yetkilisi ise sözleşmesinin 2023'e kadar sürdüğünü ifade edip, aksi durumda mahkemeye başvurmaları gerektiğini söyledi. Bu görüşmeden bir süre sonra sözleşmeyi hiçe sayan belediye, Şişli Kaymakamlığı'na başvurarak işgalci olduğu iddiasıyla şirketin 5 otoparktan tahliye edilmesini istedi.

Belediye tarafından kaymakamlığa gönderilen yazıda ilgili firma ile imzanan bir sözleşme olmadığı iddia ediliyor. Belgede Kent Yol AŞ. Genel Müdürü Ahmet Ercan Şenolur'un imzası var.

ESKİ BAŞKAN SÖZLEŞMEYİ DOĞRULADI

Durumdan haberdar olan şirket yetkilisi, Şişli Kaymakamlığı'na başvurarak tahliye işleminin hukuksuz olduğunu ifade etti. Sözleşmenin eski Başkan Hayri İnönü döneminde yapıldığını ve 2023'e kadar süresi olduğunu vurgulayan şirket yetkilisi ilgili belgeleri de Şişli Kaymakamlığı'na ibraz etti. Şişli Kaymakamlığı'na bir dilekçe sunan Hayri İnönü de işletmecilerin sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiği için sözleşmenin yenilendiğini beyan etti.

DÜZMECE BELGE

Sahtecilik olayı da burada patlak verdi. Kaymakamlık ilgili otoparkları işleten şirketin sözleşmesinin olup olmadığını sordu. Şişli Belediyesi Kent Yol AŞ ise 25 Haziran 2019 tarihinde Şişli Kaymakamlığı'na "Monarch Otel şirketiyle herhangi bir kira sözleşmemiz bulunmuyor, anılan sözleşmelere ilişkin şirketimiz yönetim kurulunca alınmış bir karar olmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır" içerikli bir yazı gönderdi. Yazıda Genel Müdür sıfatıyla Ahmet Ercan Şenolur'un imzası yer aldı.

Dönemin Genel Müdürü Ahmet Ercan Şenolur ise imzanın kendisine ait olmadığını, belgedeki içerikten de habersiz olduğunı ifade etti. Suç duyurusunda da bulunan Şenolur emekli edildi.

SAHTECİLİK YARGIDA

Ancak Ahmet Ercan Şenolur imzasının kendisine ait olmadığını, böyle bir belgeden de haberdar olmadığını ifade etti. Şenolur ayrıca kendisinin imzası ile sahte belge tanzim edildiğini ifade ederek suç duyurusunda bulundu. Şenolur, sözkonusu belgeden haberi olmadığını, imzasının kopyalandığını, yazının içeriğinin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bu sahteciliğin kim tarafından yapıldığını bilmediğini ifade eden Şenolur, ayrıca Monarch firması İle sözleşme imzalandığını doğruladı. Bu gelişme üzerine belediye Şenolur'u emekliye ayırdı. Kaymakamlık bu bilgiler ışığında, otoparkların tahliye edilmeyeceğine ifade etti. Şişli Belediyesi ise sahte belgeyi hazırlayanı bulup yargıya teslim etmek yerine hukuksuz işleme dur diyen Kaymakam Ali Fuat Türkel'e dava açtı.

İçişleri duruma el koysun çağrısı

Yeni Şafak'a konuşan Monarch Otel Peyzaj İnşaat Şirketi Yetkilisi şu bilgileri verdi: "Kontratlarda Hayri İnönü'yle birlikte imzası bulunan diğer kişi Ahmet Ercan Şenolur'du. Şişli Belediyesi, bizi sözleşme yaptığımız genel müdürün sahte imzasıyla mağdur etmeye çalıştı. Bu nedenle evrakta sahtecilikten belediye hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcılık belediyeden ilgili evrakın aslını istedi, hala göndermediler.Başkan Keskin aylarca bize baskı uyguladı. Zabıtaları otoparkların kapısına dikip iş yapmamıza engel oldular. Bir ara otoparkları İSPARK'a verdiler. Kontratları gösterdim, İSPARK otoparklarımızı terk etti. İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili soruşturma başlatmasını istiyorum."
Yeni Şafak
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