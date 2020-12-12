AK Parti'den teşkilata 'Evde Kal' programı
|12 Aralık 2020 06:50
|+Aa- Yazdır
Salgın nedeniyle kongreler ve kuruluş yıldönümü gibi birçok programını erteleyen AK Parti, bu süreçte teşkilatın evde kalmasını sağlamak için de çalışmalar yapıyor. Genel Başkan Yardımcıları da teşkilatla olan toplantılarını video-konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, partinin 'Evde kal' kampanyasına destek vermesi amacıyla bir çalışma başlatıldı.
Bu çalışma ile parti yöneticileri, teşkilat için haftalık programlar hazırlıyor. Programlarda, izlenecek film önerileri ve belgesel gibi etkinlikler yer alıyor. AK Parti kurmayları, "Farkındalığı artırmak için bir çalışma yapıyoruz. 'Evde kal' projesi çerçevesinde özel çalışma oldu. Biz de bire bir iletişim kuruyoruz. Hazırladığımız programı üyemize iletiyoruz. Yine, yaptığımız toplantılarda da teşkilatı mümkün olduğunca evden çıkmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.
Parti Genel Merkezine ziyaretçi kabul etmediklerini ifade eden AK Parti kurmayları, "Genelde toplantılarımızı video-konferans yöntemiyle yapmaya çalışıyoruz. Aşılama sürecinin de başlamasıyla birlikte normale dönmeye başlayacağız" diye konuştu.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyede sahte imza vakası
12 Aralık 2020 06:15
|Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği
12 Aralık 2020 03:05
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
12 Aralık 2020 00:57
|Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür
12 Aralık 2020 00:35
|Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020 00:21
|12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020 00:02
|Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız
11 Aralık 2020 23:34
|CHP, 'Tek yeni fabrika kurulmadı' dedi. Bakan Varank saydı
11 Aralık 2020 23:16
|İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
11 Aralık 2020 22:29
|'Hiçbir baraj aktif fay hattı üzerinde yer almıyor'
11 Aralık 2020 22:06