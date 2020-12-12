Evde kaldık tatlıya sardık

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme -içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel--al" hizmeti verebiliyor. Restoranlar hafta sonu ve saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş alabiliyor. Hal böyle olunca tüketiciler de paket servilere yöneldi. Bu dönemde en çok tercih edilen yemekler ise kebap ve fast food oldu. GetirYemek CEO'su Batuhan Gültakan son iki ayda yemek tarafında yüzde 50 büyüdüklerini belirterek "Sokağa çıkma yasağı ile birlikte son iki ayda beş bin yeni müşteri ile 15 bin restorana ulaştık. Her iki ayda bir yüzde 50 büyüyoruz. Günlük 150 bin adet sipariş alıyoruz. Tüketiciler pandemi döneminde kebap ve hamburger gibi ürünlere yöneldi. Kebap ve hamburgerde sürekli yükselen bir trend var. Bunun yanında lahmacun ve pide satışları arttı. Kruvasan türü ürünlerde de ciddi hacimler oluştu. Tatlı tarafında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Daha önce pastaneler ve tatlıcılar paket servisi vermiyordu. Bu dönemde paket serisi ile evlere hizmet vermeye başladılar" dedi.

YEMEĞE ORTALAMA 50 TL ÖDÜYORUZ

Yemek tarafında ortalama sepet büyüklü 40-50 lira olduğunu dile getiren Gültakan "Lüks restoranlar da artık bize gelmeye başladı. Orada ortalama sepet büyüklüğü 80-100 lira civarında. Bu bazen 400-500 liraya kadar da çıkıyor" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ÜCRETİ ALMAYACAK

Öte yandan GetirYemek pandemi döneminde zor günler geçiren restoranlara destek olmak amacıyla ocak ayı sonuna kadar komisyon ücreti almayacağını açıkladı. Bu şekilde esnafa milyonlarca liralık destek sağlayacaklarını vurgulayan Gültakan "Sektör için düzenli nakit akışı önemli. GetirYemek olarak restoranların kazançlarını da ertesi gün öğlene kadar hesaplarına yatırıyoruz. Bunun yanı sıra restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep etmiyoruz" diye konuştu. Gültakan, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yedi şehirde hizmet verdiklerini, bunlara yenilerinin ekleneceğini bildirdi.

"Bİ MUTLULUK HAREKETİ"Nİ BAŞLATTI

Tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu koşulsuz şartsız kaldırarak restoranların yanında olduğunu gösteren GetirYemek, ayrıca herkesi paket sipariş vererek restoranlara destek olmaya çağırdığı "bi mutluluk hareketi"ni başlattı. "Bi mutluluk hareketi"ni daha geniş kitlelere duyurmak için hazırlanan reklam filminde, restoran sektörünün bu zor günlerde halkın desteği ile ayakta kalabileceğinin altı çiziliyor. "Bi siparişten ne çıkar?" sorusuyla, verilen her bir siparişin restoranlar için önemine vurgu yapan GetirYemek, kullanıcısı olsun olmasın herkesi "haydi bi sipariş verin!" diyerek restoranlara desteğe davet ediyor.

ÖMER TEMÜR