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Şubatta aşı bolluğu yaşanacak

Türkiye'de 13 hastalığa karşı aşılama yürütülüyor. Burada oluşan tecrübe, koronavirüs aşı çalışmalarında da faydalı olacak. Ayrıca şubatta aşı bolluğu yaşanacak.
 12 Aralık 2020 07:50
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Şubatta aşı bolluğu yaşanacak

Türkiye aşı uygulamaları konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Bebeklikten itibaren başlayan aşılamalar sayesinde çok iyi işleyen bir takip sistemi bulunan Türkiye'de, koronavirüs aşısına yönelik de bütün senaryolar çalışıldı. Aralık sonunda sağlık çalışanlarında uygulanacak aşı için listeler oluşturulmaya başladı. Bu doğrultuda bütün sağlık kuruluşlarından, aşı olmak isteyen çalışanların (son altı ayda koronavirüse yakalanmayan) belirlenmesi istendi. Vatandaşa ise ocak ayının ilk haftası itibarıyla aşı vurulacak. Sağlık Bakanlığı kaynakları "Aşının dağıtımı, organizasyonu ve aşılama konusunda dünyanın sayılı ülkelerindeniz. Türkiye olarak şu anda 13 hastalığa aşılama yapıyoruz ve bu konuda tecrübeliyiz. Vatandaş aşıya ulaşmakta tereddüt etmeyecek. İstanbul'daki sağlık sisteminde günde 300 ila 450 bin kişiye aşı yapılabilir" dedi.

YAŞLILARIN AYAĞINA GELECEK

Bu arada aşının nasıl taşınacağı, ilçelere hatta köylerde nasıl uygulanacağı konusundaki hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Bakanlık "Başlayın" dediği anda bütün Türkiye'de aşılama uygulamasına geçilecek. Sağlık ekipleri, kronik rahatsızlıkları olan, 65 yaşı ve üstü gibi evden çıkamayacak durumdaki kişilerin kapısına gidecek.

DÖRT BİN KİŞİDE DENENDİ

Öte yandan Çin aşısının şu ana kadar dört bin gönüllüde denendiğini aktaran kaynaklar "Biz 'orta doz' aşı kullanıyoruz. Şu ana kadar bir yan etki görülmedi. 60 yaş üstündekilere deneme yapmıyoruz. Çalışmalarla ilgili ay sonuna kadar ara etkinlik analizi yayınlayacağız" diye konuştu. Ayrıca ülkeler arasında yaşanan aşı kapma yarışı sebebiyle şubat ayında aşı fazlalığının ortaya çıkması bekleniyor. Uzmanlar ise "Ülkeler, yapabileceklerinden fazla aşı siparişi verdi. Bu aşıların kullanımı hızlı olmayacak. Bu sebeple şubatta aşı fazlalığı yaşanacak" diyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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