1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'ye yaptırım yok tehdit var

Fransa, Yunanistan ve GKRY'nin, AB Liderler Zirvesi'ne Türkiye'ye ağır yaptırım kararları alınması için yaptığı baskılar sonuç vermedi. Silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar onay görmezken tehditler de sürdü. Buna göre Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında yer alan kişi ve kurumlar kara listeye eklenecek.
 12 Aralık 2020 07:05
+Aa- Yazdır
Türkiye'ye yaptırım yok tehdit var

Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuç bildirisi, Türkiye ile ilgili bölümü üzerinde saatler süren müzakerelerin ardından yayınlandı. Doğu Akdeniz konu başlığındaki kararlar 6 maddede düzenlendi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERDE ISRARCI

Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'ye yönelik ağır yaptırım alınması talebinin karşılık bulmadığı görülen bildiride, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB, üyeleri ve liderlerine karşı söylemini yükselttiği iddia edildi. Olumlu bir adım olarak görülen Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na dönmesi, bildiride "not edilen" bir unsur olurken, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB'nin ısrarcı olduğu ifade edildi. AB'nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğuna işaret edilen bildiride, "Türkiye'nin AB ve üyeleriyle gerçek bir ortaklığı desteklemek, farklılıkları diyalog ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek için hazır olduğunu göstermesi halinde pozitif Türkiye-AB gündemi hala masadadır" denildi.

TEHDİT LİSTESİNE EK ÖNERİSİ

Bildiride, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yetkisiz" olduğu ileri sürülen arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan listeye ek yapılması için AB Konseyi'ne çağrı yapıldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra listeye ek yapılması kararının kapsamının genişletilmesini de içerecek şekilde nasıl yol alınacağına dair araçlar ve seçeneklerle ilgili rapor sunması istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.


BİDEN'I BEKLEYECEKLER

AB'nin, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacağı vurgusunun da yapıldığı bildiride, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini ileriye taşıması istendi. AB Liderler Zirvesi bildirisinde, kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kınandı. AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne yönelik müzakerelerin BM himayesinde yeniden hızla başlamasını desteklediği, aynısının Türkiye'den de beklendiği ifade edildi. Yaptırımların kapsamının genişletilmesi ise Atlantik'in karşı yakasında Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesi sonrası, marttaki zirvede gündeme gelecek. Bu arada AB zirvesinin sonunda liderlerin düzenlediği basın toplantısına Türkiye ile ilgili açıklamalar damga vurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, , Türkiye'ye olası silah ambargosuna NATO seti çekti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, 'Türkiye ile diyaloğa açığız' dedi.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
12 Aralık 2020 00:06		 DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama
11 Aralık 2020 22:43
71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması
11 Aralık 2020 22:37		 ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı kabul etti
11 Aralık 2020 21:32
Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetti
11 Aralık 2020 18:30		 İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı
11 Aralık 2020 08:37
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam
10 Aralık 2020 19:14		 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı
10 Aralık 2020 18:04
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
10 Aralık 2020 15:57		 Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?
10 Aralık 2020 13:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - Şubatta aşı bolluğu yaşanacak07:30 - Evde kaldık tatlıya sardık07:15 - Yaş farkı yanlışı bu defa düzeltildi07:05 - Türkiye'ye yaptırım yok tehdit var06:50 - AK Parti'den teşkilata 'Evde Kal' programı06:34 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:15 - Belediyede sahte imza vakası03:05 - Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği02:00 - 43 ilin geçiş noktasında 'HES kodu' denetimi01:23 - Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası00:57 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı00:35 - Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür
00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:21 - Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü00:18 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu00:16 - 'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'00:06 - Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
00:02 - Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu
Sendika PTT'nin genelgeye dava açtı, Danıştay 'idarenin takdir hakkı dedi
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür
43 ilin geçiş noktasında 'HES kodu' denetimi
12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 3
iş aş 7
1987 de yağan kar 2
burun tıkanıklığını giderici şeyler 6
erzurum 1
maske izi 2
bim'den alınan peynirden mavi çuval parçası çıkması 1
ali şen'in devler ligi iddiası 2
freecycle 2
pozii 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam