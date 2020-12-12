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Baklavada üretim düştü, fiyat arttı

Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerden olan baklavada pandemi nedeniyle üretim düşerken, fiyatlar arttı. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, corona virüs salgını sürecinde baklava üretiminin yüzde 25 oranında düştüğü ifade ederek, işletme girdilerinin artması nedeniyle baklavaya yüzde 12 oranında zam yapılmasıyla 110 TL olan fiyatının 125 TL'ye yükseldiğini söyledi.
 12 Aralık 2020 08:15
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Baklavada üretim düştü, fiyat arttı

Gaziantep'in simgelerinden olan baklava üretimi, corona virüs salgını sürecinde yüzde 25 oranında düştü. Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeme-içme yerlerinde sadece paket servis veya gel-al hizmeti vermeye başlamasının ardından baklavada da online satış yapılıyor veya evlere sipariş şeklinde gönderiliyor.

Kentte pandemi tedbirleri kapsamında oturarak hizmet verilememesi, düğün, taziye, toplantıların yasaklanması ile birlikte baklavada üretim yüzde 25 oranında düşerken, fiyatlar ise arttı.

BAKLAVCILARIN UMUDU; YILBAŞI

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, üretim kapasitesinin düştüğü baklavada kullanılan sade yağ ve diğer ürünlerin girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle zam yapıldığını söyledi.

Baklavanın fiyatının 110 TL'den 125 TL'ye yükseldiğini belirten Bayrakçı, sektörün yılbaşından umutlu olduğunu ifade etti. Bayrakçı, corona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı etkinliklerinin iptal olması ve vatandaşların yeni yılı evde geçirmesi ile alakalı baklavaya talep gösterilmesini umduklarını vurgulayarak, "Yılbaşı ile ilgili olarak ise biz insanlarımızın evde kalmasını istiyoruz. Gerek lokantacılarımızdan gerekse baklavacılarımızdan paket servis istesinler. Hastalık hem Türkiye'de hem dünyada zirve dönemini yaşıyor. Vatandaşlarımızın tüketim konusunda pakete yönelmesini diliyoruz. Yılbaşında da baklavanın evde yenilmesini istiyoruz. Bu dönemde eski yılbaşılar gibi olmayacaktır ama baklava tüketiminde bir miktar artış olacaktır'' diye konuştu.

'GELENEKLERİMİZİN ERTELENMESİ ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ'

Gaziantepli baklavacılardan Muzaffer Boztoprak, pandemiden dolayı kente turist gelmemesi, toplantıların ve etkinliklerin iptal olmamasının baklava tüketimini etkilediğini ifade ederek, "Baklava üretim ve haliyle tüketiminin düşmesinin ilk sebebi en şehre turist gelmemesi. Ayrıca toplantıların ve etkinliklerin olmaması baklava tüketimini etkiledi. Bu durumun açığını da şehir dışına göndererek kapatıyoruz. Bazı etkenler daha var. Mesela geleneklerimizin bir süre ertelenmiş olması. Merasimler, toplantılar eve misafirlikler olmuyor. Bu nedenlerden dolayı baklava üretiminde geçen yıla oranla yüzde 25'lik bir düşüş var. Pandemi dolayısıyla daha çok içeride servis yerine müşterilerimizin evlerine, iş yerlerine servis olarak hizmet vermekteyiz. Sadece Gaziantep içerisinde değil şehirlerarası da kargo aracılığı ile gönderiyoruz. Bu yeni dönemde artık böyle oldu insanlarımız da buna alıştı. Haliyle durum böyle olunca paket olayımız eskiye göre daha fazla'' dedi.

'110 TL İKEN 125 TL OLDU'

Baklavacı Bahattin Sökmen ise baklava fiyatlarında son bir ay içerisinde artış olduğunu ve baklavanın kilosunun 110 TL'den 125 TL'ye yükseldiğini belirterek, "Pandemiden dolayı paket servis yapmaya başladık. Baklava seven müşterilerimizin evlerine gönderiyoruz. Şehir içerisinde şu anda paket servisimiz yoğun olarak çalışıyor. Bu dönemde insanlar genelde evde kalmak zorunda oldukları için özellikle akşam saatlerinde baklava istiyorlar. Üretim anlamında ise yüzde 25'e yakın bir düşüş var'' diye konuştu.

'PAKET SERVİSİMİZ YOĞUN'

Baklavacı Selim Bağcı da insanların bu süreçte eve kapandığını söyleyerek özellikle akşam saatlerinde paket servis hizmetlerinin yoğun olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Üretim anlamında ister istemez bir düşüş söz konusu. Gaziantep turistlerin uğrak yeriydi. Bu dönemde turist gelmediği için ayrıca taziyeler ya da düğün gibi etkinlikler olmadığı için bir düşüş yaşanıyor. Şu anda müşterilerimize gerek eve servis hizmeti gerekse gel al götür şeklinde hizmet veriyoruz. Ayrıca şehir dışına da kargo ve otobüsler aracılığı ile isteyen herkese baklava gönderiyoruz. Özellikle akşam 20.00'den sonra eve servis hizmetimizde yoğunluk oluyor"
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