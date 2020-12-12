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Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor

Türkiye'nin corona virüsle mücadele için ilk aşı deneyiminin, 10-13 günlük bir hazırlık süresinin ardından 25 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı aşılama için ilçe ilçe harita hazırlamaya başladı bile. Peki aşılar önce kimlere ve nerelerde yapılacak?
 12 Aralık 2020 08:30
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Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Çin'le yapılan anlaşma gereğince Türkiye'nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor.

Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçelere göre aşı haritası hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan toplantılar ışığında paylaşılan bilgilelere göre sistem şöyle işleyecek:

EVLERDE DE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere.

Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak.

Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.

TAKİP SİSTEMİ OLACAK

Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak.

Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.

Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor.

Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık'ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek.

SOĞUK HAVA ZİNCİRİ

Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi.

Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.

Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak.

1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.

Daha önceki tecrübelere dayanarak, günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.

Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor.

2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak.

6-8 AY KORUMA SAĞLAYACAK

2'nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92'sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.

Aşının koruma süresi 6-8 ay arasında olacak.

Şubat-mart aylarında hem toplumsal bağışıklık hem de aşı bağışıklığı nedeniyle her iki kişiden biri, salgın sisteminin dışına düşecek.

Ancak nüfusun yüzde 50'sinin hasta olma olasılığı süreceği için bir süre daha dikkat etmek ve aşı yaptıranların sayısını arttırmaya çalışmak iyi bir tercih olacak.
Hürriyet
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