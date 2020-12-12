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Hastanede 'Kovid-19 ihmali' iddiası

Samsun'da felç geçiren 80 yaşındaki R.A., Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Durumu ağırlaşan R.A., daha sonra yoğun bakım servisine alındı
 12 Aralık 2020 08:45
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Hastanede 'Kovid-19 ihmali' iddiası

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: İddiaya göre Kovid-19 vakalarıyla aynı yoğun bakım servisine yatırılan R.A.'ya yanında yatan hastadan virüs bulaştı. Daha sonra da normal odaya alınan R.A.'nın yanında bir yakınının refakatçi olarak kalması istendi. Oğul H.A., kendisine de koronavirüs bulaşma riski olduğunu belirterek refakatçilik talebine tepki gösterse de hastane yetkilileri iddiaya göre, "Maskeni tak, korun" yanıtı verdi. H.A. şunları dedi: "Bütün koronavirüs hastalarının refakatçileri var. Biz de kardeşimle birlikte dönüşümlü olarak kalıyoruz. Kovid hastalarının refakatçileri olmadan olmuyormuş. Hastane, maske, eldiven ve siperlik verdi. Doktorlar, 'Bakanlık ne dediyse biz onu uyguluyoruz' diyor. Bu durumda koronavirüs bize de bulaşabilir."

Kovid-19 olmayan dedesinin hastanenin sorumsuzluğu yüzünden salgına yakalandığını belirten R.A.'nın torunu A.A.N. de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurarak, gereğinin yapılmasını istedi.
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