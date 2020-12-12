Meclis'te taciz tartışması

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre:

Genel Kurul'da söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz, kafamızı kuma gömmüyoruz" dedi. Çalık'ın sözleri AK Parti, CHP ve HDP'li kadın vekiller arasında tartışmaya yol açtı.

CHP'li Sera Kadıgil, Çalık'a "Şirin Ünal hariç. Dosyası kapatıldı, takipsizlik kararı verildi, bir tane 'tweet' atmadın" sözleriyle tepki gösterdi.

'Kınıyorum'

CHP'li Burcu Köksal da "Evindeki çalışan öldürüldü, bir tane 'tweet' atmadın" diye bağırdı. Çalık, tepkilere karşılık, "Siz burada değil, taciz, tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız" ifadelerini kullandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, "Biz hiçbir olay karşısında suspus olmayız; nerede bir haksızlık, nerede bir hukuksuzluk, nerede bir ihlal varsa orada HDP vardır, HDP her zaman konuşur" dedi.

'Kadının beyanı esastır'

AK Parti'li Özlem Zengin, cinsel saldırı iddiası üzerine dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen HDP'li Tuma Çelik'e ilişkin yürütülen komisyon sürecine değinerek, "Mağdur, 'Onlara, gittim, hiç ilgilenmediler' diye anlatıyor" dedi. Zengin'e yanıt veren Beştaş, "Yalan. Biz komisyonda demişiz ki, 'Kadının beyanı esastır, eğer bir dilekçesi varsa lütfen dokunulmazlığı kaldırılsın, gitsin savcılığa her neyse yargılama yapılsın'" karşılığını verdi.

'3 günde ihraç ettik'

Daha sonra kürsüye gelen Kadıgil ise, şunları kaydetti:

"CHP'nin içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Bu herifi ifşa ve şikayet eden kız kardeşimi de derhal ihraç eden il örgütümüzü de kutluyorum. Hak ettiği en ağır cezayı alması tek temennimdir'. Bu konuda konuşulması, 20 yaşındaki mağdurun ikincil mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır'. Üç gün içinde bu sapığı ihraç ettik, şu anda da zaten tutuklu. Parti gereğini yapmış, ihraç etmişse, gerekli hukuki desteği vermişse ve mağdurlar 'bu konuyu konuşmayın' diye bize yalvarıyorsa bunu hala siyasi malzeme yapmayı ben bu hatibin artık vicdanına emanet ediyorum."