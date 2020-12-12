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Adresler 9 haneli numaradan oluşacak

Kargo ve gönderilerin geri dönmesi, adresi bulamama sorunu tarihe karışıyor. Kodlu adres sisteminde her adresin 9 haneli bir numarası olacak. Sistem ilk PTT kargo ile başlayacak
 12 Aralık 2020 08:59
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Adresler 9 haneli numaradan oluşacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor. Bundan böyle adresler 9 haneli numaradan oluşacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, "Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, 'adres kodu' başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok" dedi. Yazıcı, meraklanan komisyon üyesi milletvekillerine ilk adres kodları verdi. Yazıcı, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda özetle şunları kaydetti:

İNGİLTERE'DE GÖRDÜM: 2006'da İngiltere'ye gönderilen ekiptenim. Bir eve taşındığımız zaman, Leicester Üniversitesi'nin karşısında Victoria Park'a paralel gelen Oxford Street'te Cradock Road'da 24 nolu bir evi tuttuk. Bu evin adresi nedir? diye emlakçıya söylediğim zaman bana şöyle söyledi; 'LE21TD'. 'Bu, nasıl bir adres?' deyince 'Bu sizin her şeyiniz. Size birisi evle alakalı bir şey sorduğu zaman LE21TD diyeceksiniz'. Ve bir yıl boyunca arabama sigorta yaparken, belediyeye su parası öderken, sağlık merkezine gittiğimde, birisine adres verirken bunu söyledim.

TAŞINAN VAR: Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, 'Adresiniz nedir?' denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani 'açık adresimi vereyim mi?' diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.

E-TİCARET, OKUL KAYDI: Diyelim ki biri size kargo yollayacak. 'Adresin nedir?', 'Ya, bizim sokağı değiştirdiler geçen gün ama' Hiç sorun yok efendim, '206680308' dediğiniz anda, karşı taraf o PTT'ye gidecekse veya bir yere gidecekse veya e-ticaret sitelerinden bir şey alacaksanız adres kodunuz orada... PTT bitirdi. Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var.

TEST AŞAMASINDA: PTT Kargo kendi 'web' ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Ben PTT ile toplantıda posta kodu olarak dile getirmek istedim ama PTT'deki yetkililer dediler ki; 'Posta kodu teknik bir terimdir, bölgeyi ifade eder ve kanunda geçer; bunu diyemeyiz'. O zaman biz de buna adres kodu diyelim, dedik. Artık herkesin -şu anda sizlerin de bulunduğu evlerde- MAKS'tan bağımsız bir adresi kodu var. Sayın Bakanımızla, PTT'yle ve diğer kargo şirketleriyle, BTK'yle ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'yle görüşmelerimiz devam ediyor. Özel kargo şirketleri de adres kodunu koydu.

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