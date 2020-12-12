Hasret bitti, küçük kızına kavuştu

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Ukrayna'ya kaçırılan 6.5 yaşındaki kız, geçtiğimiz ay babasına kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, A.'nın babası A.A.'yı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştürmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Küçük kızın yaşadığı adres saptandı ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatlar aracılığıyla küçük kızı alarak babasına teslim etti.

Sevindirici haber

Ankara'da yaşayan A.A.'nın (38) 7 yıl önce evlendiği Ukrayna uyruklu eşi O.N. (35), 2016 yılında kızı A.'yı da yanına alarak Ukrayna'ya tatile gitti. O.N.'nin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran A.A. bir daha dönmeyeceklerini öğrenince şoke oldu. Bunun üzerine baba A. kızını almak için Ukrayna'ya gitti. A.A. önce Ukrayna Adalet Bakanlığı aracılığı ile Türk vatandaşı kızının iadesi için dava açtı. Mahkeme, Aralık 2017'de A.'nın babasına iadesini reddedince karar temyize götürüldü ancak buradan da eli boş dönüldü.

Son çare Ukrayna Yargıtay'ına başvuran babaya buradan sevindirici haber geldi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak küçük kızın babaya iadesine karar verdi. Ancak A.'nın eşi bu süreçte kızıyla kayıplara karıştı. Bunun üzerine devreye Türkiye Kiev Büyükelçiliği girdi.

Elçilik, geçen yıl mahkemenin kararının uygulanması için Ukrayna Dışişleri'ne nota verdi.

Kızını geri almak için yıllarca mücadele eden baba A. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla 11 Kasım'da sarı bültenle aranan kızı A.'ya kavuştu. Şimdi kızı ile birlikte Kuşadası'nda olan A.A. yaşadıklarını Milliyet'e şöyle anlattı:

'Beni takip et' dedi

"Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesile nerede yaşadığını yıllardır bulamadı. Ukrayna Başbakanlık Sarayı önündeki eylemlerim de sonuç vermedi. En son Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz 3 Şubat'ta Ukrayna'ya geldiğini öğrenince sesimi ona duyurmaya çalıştım. İş adamlarıyla toplantı yapacağı konferans salonunun önünde bekledim. Aracı geçerken 'Sayın Cumhurbaşkanım kızımı kurtarın' diye bağırdım. Dikkatini çektim.

Korumaları beni yanına götürdü. Durumu anlatıp, 'Türk vatandaşı kızımı iade etmiyorlar' deyince, 'Olur mu öyle şey ya. Beni takip et' dedi. Sonra toplantının yapıldığı konferans salonunda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yanına götürdü. Mahkemenin kızımı bana iade ettiğine dair kararları gösterdim. Zelenski numaramı aldı. Cumhurbaşkanımız da Büyükelçimiz Yağmur Ahmet Güldere'ye benimle ilgilenmeleri talimatını verdi. Sağolsun büyükelçimiz olayı yakından takip etti."

"En sonunda Ukrayna İcra Dairesi kızımın annesinin Kirovograd'daki adresini saptadı. Dedektifler tutuldu eşim birkaç günlük takip sürecine alındı.

11 Kasımda kızımın evde olduğu tespit edilince dosyama bakan icra memurları ve avukatlarla eşimin evine gittik. Ama ailesi kapıyı açmadı.

Polis geldi, yine kapıyı açmadılar. En sonunda Ukrayna İtfaiyesi elimizde mahkeme kararına istinaden kapıyı kırmak zorunda kaldı.

2.5 yıl sonra kızımı ilk kez orada gördüm. Beni ilk gördüğünde çekindi. Psikolojisi için annesi de bizimle 10 gün Türkiye'ye geldi. Kızımın annesi olduğu için açtığım davadan da vazgeçtim. Kızım yaklaşık 1 aydır benimle ve çok mutlu. Yıllar süren mücadelemi kazandığım için çok mutluyum."