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Pancar dağları 'şeker' olmayı bekliyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde 66 yıldır faaliyet gösteren Amasya Şeker Fabrikası'nın meydanı bugünlerde taşınan milyonlarca şeker pancarıyla doldu. Görüntüsü sıradağları andıran şeker pancarları tarladan sofralara süren emek dolu hikayesinin sonunda ağızları tatlandırıyor
 12 Aralık 2020 09:12
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Pancar dağları 'şeker' olmayı bekliyor

Çiftçilerin yıl boyu emek vererek ürettikleri pancarların fabrikaya hummalı bir şekilde taşındığını belirten fabrika ziraat müdürü Erol Yelen, "Yöremizde yaklaşık 105 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 680 bin ton şeker pancarı hasadı hedefimiz vardı. Bunu da tutturduk. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 82 bin ton şeker üreteceğiz" dedi.

İlk etapta arındırılan şeker pancarının rafineri ünitelerinde işlenerek kristal şekere dönüştüğüne değinen üretim müdürü Sedat Güven de, "Meşakkatli ve emek isteyen bir süreç. Ama sonunda ürünümüz bembeyaz bir şekere dönüşüyor. Emeğimiz tatlıya bağlanıyor" diye konuştu.

1954 yılından bu yana üretim yapan Amasya Şeker Fabrikası'nın bölge ekonomisi için önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Bugün ovanın zenginliğinin, şehrin büyümesinin ve zenginleşmesinin ana kaynağı şeker pancarı ve şeker fabrikasıdır" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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