Takside maske takmayan turiste para cezası
|12 Aralık 2020 09:19
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama kapsamında polis, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Beşiktaş'ta farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olan sürücü ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.
TAKSİDE MASKESİZ YAKALANAN TURİSTLERE CEZA
Beşiktaş'ta araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde durdurulan taksi şoförünün izin belgesi kontrol edildi. Takside yolculuk yapan ve maske takmayan 2 turist denetimde polise yakalandı. "Maskeleriniz nerede?" sorusuna, "Bagajda" diyerek cevap veren turistleri araçtan indiren polis ekipleri, 2 gence maske verdi. Pasaport kontrolleri de yapılan turistlere, taksi içinde maskesiz seyahat yaptıkları için para cezası kesildi. Turistlerden birinin kesilen cezayı gülerek karşılaması gözlerden kaçmadı.
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