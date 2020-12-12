1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu

Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte haftada ürettikleri 400 kilo doğal portakal reçelini, çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırıyor. Kooperatif başkanı Suna Çetin, tam bir C vitamini deposu olan bu reçellerin pandemi döneminde satışının arttığını belirtti.
 12 Aralık 2020 09:23
+Aa- Yazdır
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu

Kentin Güney kesimindeki kadınların katılımıyla 9 Ekim 2019'da kurulan Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, mevsimindeki meyve ve sebzelerle erişteden tatlı ürünlerine kadar doğal ve taze birçok yöresel tat üretiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte portakal reçeli yapımına başlayan kadınlar, portakalları soyup suda bekleterek acısını aldıktan sonra rendeleyerek tatlandırması yapılan ve şerbetle birlikte kaynatılarak tamamen doğal bir yolla üretilen bu reçelleri bir kiloluk kavanozları 40 liradan çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırıyor. Haftalık 400 kiloya kadar üretim yaptıklarını belirten kooperatif başkanı Suna Çetin, tam bir C vitamini deposu olan portakal reçelinin pandemi döneminde tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

'BOL C VİTAMİNİ İÇERİYOR'

Pandemi döneminde reçellere ilginin arttığına dikkat çeken Başkan Suna Çetin, "Ürünlerimizi zincir marketlere, doğal ürünler satan işletmelere ve şehir dışındaki firmalara gönderiyoruz. Adanalılar da kooperatifçi kadınlara büyük destek veriliyor. Satışlarımız pandemi döneminden sonra daha da hareketlendi. Çok daha fazla üretim yapıyoruz. Çünkü insanlar doğal ürünleri tercih etmeye başladı. Bugünlerde portakal reçeli yapımına başladık. Bol C vitamini içeriyor. Dışındaki aromasını aldıktan sonra acılığı da gittiği için kahvaltılarda ya da tatlı niyetine de tüketilebiliyor. Pancar şekerinden yaptığımız tamamen doğal bu reçellerimizden haftalık 400 kiloya kadar üretebiliyoruz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ekim 2021'de düzenlenecek'
11 Aralık 2020 12:28		 Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
11 Aralık 2020 11:31
BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
11 Aralık 2020 09:50		 Reformlar hızla şekillenecek: Hedef sürdürülebilir kaliteli büyüme
11 Aralık 2020 07:05
Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu
10 Aralık 2020 21:07		 Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı
10 Aralık 2020 20:31
Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı
10 Aralık 2020 12:39		 Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Aralık 2020 10:03
BİM Fas'ta yeni bir sayfa açıyor
10 Aralık 2020 08:15		 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak
09 Aralık 2020 21:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Kısıtlama için alışverişe çıktı, kalp krizi geçirerek vefat etti10:00 - Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama09:57 - İşe dönüş için son 20 gün09:56 - İki şehirde iki kadın eski sevgili kurbanı09:51 - 3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu09:49 - Cezaevinden izinli çıkıp gazetecileri tehdit etti
09:48 - Evden kovulup barakada yatan Serhat yanarak can verdi!09:47 - 7 soruda ifşa09:45 - Marketteki sapık yakalandı09:43 - AKUT'un İstanbul planı09:41 - Kritik uyarı: Birçok organa zarar verebilir09:40 - 5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı
09:32 - Bir CHP il başkanıyla ilgili taciz iddiası daha basına yansıdı09:27 - 'Çin aşısı Türk toplumuna daha uygun'09:24 - Yemeksepeti'nden sonra Getir Yemek de komisyon almayacak09:23 - Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu09:22 - 'Yüz yüze görüşmedik satış online oldu'
09:19 - Takside maske takmayan turiste para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Adresler 9 haneli numaradan oluşacak
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
TIMSS'te yaş farkı yanlışı bu defa düzeltildi
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
Bakan Koca'dan, Aziz Sancar'a 'aşı' teşekkürü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
freecycle 2
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 1
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 2
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 2
Doğu ekspresi 2
iş aş 7
10.12.2020 maccabi vs sivasspor maçı 4
KADES 1
vasati kırk çöp 2
fame 3
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam