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'Çin aşısı Türk toplumuna daha uygun'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş şehirde Kovid-19 salgını nedeniyle artan ölüm oranlarına ilişkin bir açıklama yaptı.Savaş, izolasyonun önemini vurguladı ve Çin aşısının Türk Toplumu için uygun olduğunu ifade etti.
 12 Aralık 2020 09:27
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'Çin aşısı Türk toplumuna daha uygun'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş şehirde Kovid-19 salgını nedeniyle artan ölüm oranlarına ilişkin bir açıklama yaptı.Savaş, izolasyonun önemini vurguladı ve Çin aşısının Türk Toplumu için uygun olduğunu ifade etti.

866 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vakaların kasım ayı ile birlikte sıçrama yaptığını dile getiren Lütfü Savaş, "Vaka tablomuz yaz aylarında fena değildi ancak bu kasım ayında sıçrama yaşadı. Kasım ayı içerisinde 359 ölüm var. Aralık ayının ilk 6 gününde 261 ölüme ulaştık. Maalesef şu ana kadar toplam 866 vatandaşımız virüsten dolayı hayatını kaybetti" diyerek tablonun iç açıcı olmadığını belirtti.

Tarımda, ticarette ve farklı alanlarda günübirlik veya haftalık çalışmak zorunda olan vatandaşların hareket halinde olmasından dolayı vakaların artış gösterdiğini ifade eden Başkan Lütfü Savaş sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız çalışma hayatı içerisinde. Test verip sonucu çıkana kadar geçen süre zarfında pozitif olan vatandaşların hastalığı bulaştırma riski artmış oluyor. Kutlamalarda ve acı paylaşma günlerinde insanlarımızın bir araya gelmesi; sobalı evlerde insanların tek bir odada uzun süre bulunması riski artırıyor."

YOĞUN BAKIMA GİTMEMEK İÇİN ÖNERİLER

Yoğun bakım ünitelerinin ve hastanelerin yatak sayısının yetip yetmeyeceği sorusuna cevap veren Lütfü Savaş, "Yoğun bakım üniteleri ve yatak sayısı yetmeyebilir. İnsanlarımızın kişisel temizlik, maske kullanımı ve kişiler arası mesafe kurallarına riayet etmesi gerekir. Bu süreçte iyi ve kötü günlerde bir araya gelmekten kaçınmalıyız. İyi ve kötü günlerde görüşmeleri ziyaret yerine telefon ile gerçekleştirmeliyiz. Tüm bunları içselleştirerek yaparsak yoğun bakım ve hastanelere gitme durumumuz ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, Çin aşısına ilişkin olarak da denenmiş olan aşıyla yola çıkmanın daha doğru olabileceğini ifade etti ve Çin'den gelecek aşıların Türk toplumu için daha uygun olabileceğini belirtti. Aşıların yaklaşık 30 yılda hazırlandığını ancak bu aşının pandemi sürecinde çok hızlı şekilde hazırlandığını da sözlerine ekleyen Dr. Lütfü Savaş, "Her konuda olduğu gibi bu konuda da çeşitli spekülasyonlar olacaktır. Ancak bilim ne diyorsa onu yapmalıyız. Yetkili kurullar izin verdiği oranda aşının kullanılmasında bir sakınca olacağını düşünüyorum" dedi.

HÜSEYİN GÜLER/Aydınlık Gazetesi

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