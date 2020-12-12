AKUT'un İstanbul planı

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yöneticileri, beklenen İstanbul depremine yönelik acil müdahale ve kurtarma planlarını Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda anlattı. Komisyonda milletvekilleri, "İzmir'de tam anlamıyla yıkılmış 5 bina vardı, burada bile 6 gün enkaz kaldırma sürdü. Olası İstanbul depreminde yüzlerce binanın yıkılacağını varsayarsak buna hazırlığınız var mı?" diye sordu. AKUT Yönetim Kurulu üyesi Murat Boz, şunları söyledi:

AKUTun İstanbul planı

AKUT Başkanı Murat Boz, İstanbul depremine ilişkin acil müdahale planını anlattı.

Yedi gün aralıksız kurtarma: "İstanbul deprem müdahale yönetim şemamız hazır. Olağanüstü İstanbul depreminde 27 ekibimizi Anadolu Acil Durum Yöneticisi (ADY) ve Trakya ADY olarak birbirinden ayrıştırdık. 10 tanesi Trakya ADY'yi, 15 tanesi Anadolu ADY'yi oluşturdu. İstanbul ekibimizi bunu dışında tutuyoruz çünkü o gün afetzede olabilirler. İstanbul ekibimiz önce kendi güvenliğini sağladıktan sonra yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve bulunduğu bölgede toplumu yönlendirecek. Şu anda 600'e yakın profesyonel eğitim almış, lojistik malzemesi yanlarında olabilecek, yedi gün aralıksız, devletin hiçbir kurumundan destek almadan kendine bakıp iaşesini sağlayabilecek ve vardiya sistemiyle hizmet edecek operasyonel güce sahibiz.

Esnek organizasyon: Afet bölgesine uzak ekiplerimizi hızlı bir ulaşımla, AFAD Başkanlığımızın bünyesinde yapılacak hava yolu, deniz yolu intikaliyle, hafif arama kurtarma lojistik malzemesiyle birlikte Kocaeli ve Tekirdağ toplanma bölgemize en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız. Hatta Çanakkale ve İzmit'ten, yine AFAD Başkanlığımız tarafından destek atılacak ve bu geçişin sağlanmasıyla, deniz yoluyla İstanbul iç bölgelerine kadar getirilecek ekiplerimiz.

Tükenene kadar sahadayız: Bu ekiplerimiz, INSARAG kapsamında 7 gün 24 saat arama kurtarmaya katılabilecek. Biz bunu nasıl aldık? INSARAG, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu altında sınava girerek aldık. AFAD Başkanlığı'nın akreditasyon süreciyle de kendimizi ispatlamış olduk. 600 kişilik operasyonel gücümüzle enerjimiz tükenene kadar sahadayız, onu bilin.

Gönüllüde çarpan etkisi: Gölcük'te yaklaşık 100 AKUT gönüllüsüyle ilk sahaya çıkmıştık. Kurduğumuz ana kampa bin 200'e yakın gönüllü girişi olmuştu. AKUT, lider yetiştiren bir kurumdur, gönüllülük esasında lider yetiştirir. Gölcük'te 100 kişi küçük takımlar oluşturarak süreci ilerletti. Eğer İstanbul kapsamında bir şey düşünürsek, 2 bin 69 aktif gönüllü; elimizin, gücümüzün ve kapasitemizin yettiği ölçüde sahadayız."

ÇALIŞANLAR AFETTE İZİNLİ SAYILSIN

AKUT yetkilileri, kamuda görevli olup AFAD'a destek olan personelin izinli sayılması gibi özel sektörde çalışan görevlilerin de afette izinli sayılmasını talep etti. AKUT Seminer Sorumlusu Harun Öngören, şunları söyledi:

Afet turizmi önlensin: "Deprem sonrasında eğitim almamış kişi ve kurumların enkaz çalışmasında yığıldığı 'afet turizmi' önlensin. Bu iş biraz kahraman yaratma olgusuyla alakalı. Akredite olmamış ya da hasbelkader çalışmalar yürüten bireyler ekip adı altında sahada dolaşıyor. Üzerinize her kırmızıyı giydiğinizde o sahaya gidebileceğinizi düşünmeyin.

Sosyal medyaya dikkat: Asılsız ihbarlarda bulunanların çok net şekilde cezai müeyyideyle karşı karşıya kalmalarını talep ediyoruz. Sosyal medyada paylaşımlar piramit etkisiyle aşağıya doğru genişliyor. Dönüp dönüp bize 'Gitmediniz o enkaza' deniyor. Yok ki öyle bir enkaz. Böyle bir bina yok, böyle bireyler de yok burada.