Marketteki sapık yakalandı
|12 Aralık 2020 09:45
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Paylaşımlar üzerine harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öncelikle olayın meydana geldiği marketin Kazım Karabekir Mahallesi, Endülüs Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Market ve çevredeki esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda polis, şüphelinin 27 yaşındaki Ali Ö. olduğunu belirledi. Ekipler, Ali Ö.'yü 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda şehir dışına kaçmak isterken gözaltına aldı. Ali Ö.'nün ilk ifadesinde, "Dışarıda para karşılığı öpüşmek için anlaştık. İçeride onu öptüm ve parasını verdim. Taciz etmedim" dediği iddia edildi. Ali Ö.'nün ayrıca ifadesinde polisi yanıltmak için, sürekli yanlış teşhis ve yönlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Kız çocuğunun adresini de tespit eden polis, ifadesini almak için Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü.
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