Cezaevinden izinli çıkıp gazetecileri tehdit etti
|12 Aralık 2020 09:49
|+Aa- Yazdır
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.(28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak'a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
2 GÜNDE 2'NCİ KEZ POLİSE YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi. Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diye tehdit ederek saldırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
27 BİN TL CEZA KESİLDİ
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kısıtlama için alışverişe çıktı, kalp krizi geçirerek vefat etti
12 Aralık 2020 10:15
|İki şehirde iki kadın eski sevgili kurbanı
12 Aralık 2020 09:56
|3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
12 Aralık 2020 09:51
|Evden kovulup barakada yatan Serhat yanarak can verdi!
12 Aralık 2020 09:48
|Marketteki sapık yakalandı
12 Aralık 2020 09:45
|Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
12 Aralık 2020 07:50
|Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
11 Aralık 2020 22:39
|Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar
11 Aralık 2020 21:23
|3 yerinden bıçakla yaralandı, 'Bıçağın üstüne düştüm" dedi
11 Aralık 2020 20:58
|Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı
11 Aralık 2020 20:18