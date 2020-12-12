3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
|12 Aralık 2020 09:51
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Hürriyet'ten Özge Eğrikır'ın haberine göre: İstanbul'da, evlendikten 21 yıl sonra 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenmesiyle hayatının yalanıyla karşı karşıya kalan ve bunun üzerine boşandığı İlkay Yavru'dan (38) 510 bin liralık tazminat isteyen pastacı Necdet Çavdar'ın (46) davasında tanık olarak dinlenen büyük çocuk Yiğit Yavru (22), "Ben 7-8 yaşlarındayken bana babam olmadığını söylerdi. Necdet Çavdar'ın gerçek babam olmadığını DNA testiyle değil, daha önceden bildiğini düşünüyorum. Bana 'Yiğit' derdi, 'oğlum' demezdi" dedi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına davacı Necdet Çavdar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İlkay Yavru'nun kardeşleri de Necdet Çavdar'ın çocukların babası olmadığını bildiğini söylediler.
DOSYA BİLİRKİŞİDE
Mahkeme, davacı Necdet Çavdar'ın 3 çocukla ilgili olarak doğdukları tarihten dava tarihine kadar yapmış olabileceği gıda, giyim, eğitim gibi harcamaların parasal tutarı konusunda rapor alınması için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.
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