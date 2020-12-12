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İşe dönüş için son 20 gün

Hükümetin işvereni teşvik ederek, istihdamı korumak için büyük önem verdiği işe dönüş seferberliğinde son 20 güne girildi. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek
 12 Aralık 2020 09:57
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İşe dönüş için son 20 gün

Hükümetin uzun süreli işsizliğin önüne geçmek, işvereni teşvik için yaşama geçirdiği işe dönüş başvurularında son 20 güne girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarını yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağ- lanıyor. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Böylece işe dönüş desteği kalıcı istihdamı da teşvik etmiş olacak. 9 eski işçisini işe alan işverene (aylık 1.324 lira) 11.916 lira destek sağlanacak. Sigortasız çalıştırılan işçiler için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirimde bulunularak destekten yararlanılabilecek.

SİGORTASIZLAR DA YARARLANACAK

1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçilere işe dönüş başvurusu için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. SGK'ya yapılan bildirimlere işe dönüş için yoğun bir başvuru var. Sigortasız çalışırken işten çıkartılmış olan işçiler ile halen sigortasız çalıştırılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek. Sigortasız işçiler için işverene kesilen para cezaları da silinecek. İşveren ve işçiye bu düzenleme kapsamında yapılan destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı boyunca devam edecek. İşten çıkarma yasağı şimdilik 17 Ocak'a kadar uzatıldı. Ancak, kanun uyarınca yasağın 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması imkanı var. İşveren işe dönüş desteği kapsamında alınan işçilerin yarısını fiilen çalıştırmaya devam edecek. Böylece 10 işçi alan 5'ini, 9 işçi alan da 5'ini çalıştırmaya devam edecek.

GERİYE DÖNÜK BORÇ ÇIKARILMAYACAK

İşe dönüş desteği kapsamında bu işçileri sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlere geriye dönük borç çıkarılmayacak, para cezaları da silinecek. Bu sigortalılar da ücret, ücrete bağlı hakları hariç diğer haklarından feragat etmiş sayılacak. İşe iadesi kabul edilmeyenlerin İŞKUR'a durumu bildirmesi gerekiyor. Bu kapsamda olanlara hanedeki duruma bakılarak aylık bin 30 lira destek sağlanacak.

YURTDIŞINI KAPSAMIYOR

Düzenleme müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk firmaların yurtdışına götürdüğü işçileri kapsamıyor. Mevcut uygulamada sigortasız işçi çalıştıran işletmelere her ay için asgari ücret tutarında para cezası, ödenmeyen primler gecikme faiziyle alınıyor. Yine sigortasız işçi çalıştırılan dönemde alınan teşvik, destekler de faiziyle tahsil ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE ARTACAK

Yasaya göre işten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1.324 lira destek sağlanacak. İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa aylık 1.168 lira ücret desteği verilecek. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1.030 TL destek sağlanacak. Yeni yılda asgari ücretteki artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak. Bugün itibarıyla işsizlik ödeneği almaya devam edenler, daha önce alanlar da bu haktan yararlanabilecek

Hazal Ateş
Sabah
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