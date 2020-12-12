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Kısıtlama için alışverişe çıktı, kalp krizi geçirerek vefat etti
Güngören'de yaşlı bir adam hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçları için alışveriş yaptı. Yolda kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan adam aldığı yiyecekleri evine ulaştıramadan vefat etti
|12 Aralık 2020 10:15
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Güngören Emek Sokak'ta yaşlı bir adam iddiaya göre dün öğlen saatlerinde bir anda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adama müdahale etti. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın vefatının ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri burktu. Yaşlı adamın hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktığı öğrenildi. Bir anda kalp krizi geçirerek sokağa yığılan adamın aldığı yiyecekler ise poşetlerle birlikte cansız bedeninin yanında kaldı. Sağlık ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.
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