Enerji piyasalarında idari para cezaları artırıldı
|12 Aralık 2020 10:38
|+Aa- Yazdır
EPDK'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artırdı.
2021'de ilgili yasalara aykırılık nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 944 lira ile 2 milyon 376 bin 415 lira, doğal gaz piyasasında 1 milyon 44 bin 625 lira ile 2 milyon 89 bin 265 lira arasında olacak.
Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında ceza uygulanacak.LPG piyasasında ise 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında değişecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı
11 Aralık 2020 10:26
|O ilde, ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı
09 Aralık 2020 10:34
|Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam
08 Aralık 2020 19:52
|Dalında 1,5 lira, markette 8 lira
08 Aralık 2020 16:50
|Covid-19 aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
08 Aralık 2020 16:48
|Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
04 Aralık 2020 19:41
|Bu ilde ekmeğe zam geldi
04 Aralık 2020 18:56
|Enflasyona göre, kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
03 Aralık 2020 15:02
|Ekonomistler, enflasyon verilerine ne dedi?
03 Aralık 2020 14:33
|5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
03 Aralık 2020 11:08